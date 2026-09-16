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Жители Палау обеспокоены: на острове хозяйничает армия США

Жители Палау обеспокоены: на острове хозяйничает армия США

МОСКВА, 16 сентября, ФедералПресс. Жители тихоокеанского государства Палау опасаются, что могут оказаться втянутыми в конфликт сверхдержав из-за планов США по реконструкции главного порта архипелага под нужды американских военно-морских сил.

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