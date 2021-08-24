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Искусственный интеллект на службе у украинцев

Искусственный интеллект на службе у украинцев

  На Украине в преддверии дня «незалежности» презентовали новую разработку с применением искусственного интеллекта.

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Greycockroach 1
Слов нет, одни междометия
testorr
Сразу вспоминается черно-белый планшет от Чубайса))) По нашим следам идут)))
Владимир Витковский
Интеллект и дурненька? Понятия противоположные !!!
Василий Плюшкин
Пилите, хохломрази, пилите!!!! Она золотая!!!!
Владимир Витковский
Кто бы им дал золотую, только кучу дерьма !!!
Борис Осипов
Анатолий Лавритов
"Чем бы дитя ни тешилось,лишь бы не плакало"!Даже в шутку эту пословицу негоже применить в изыскам политиков и предпринимателей нынешней Украины!

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