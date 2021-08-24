Искусственный интеллект на службе у украинцев

Зарубежная прессаПолитикаИскусственный интеллект на службе у украинцев На Украине в преддверии дня «незалежности» презентовали новую разработку с применением искусственного интеллекта.Вернуться к статье75НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьGreycockroach 1Слов нет, одни междометияTtestorrСразу вспоминается черно-белый планшет от Чубайса))) По нашим следам идут)))ВВВладимир ВитковскийИнтеллект и дурненька? Понятия противоположные !!!Василий ПлюшкинПилите, хохломрази, пилите!!!! Она золотая!!!!ВВВладимир ВитковскийКто бы им дал золотую, только кучу дерьма !!!БОБорис ОсиповАнатолий Лавритов"Чем бы дитя ни тешилось,лишь бы не плакало"!Даже в шутку эту пословицу негоже применить в изыскам политиков и предпринимателей нынешней Украины!Комментировать
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