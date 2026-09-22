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МОСИНФОРМ

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Автовладельцы района Фили-Давыдково могут приобрести на торгах 69 машино-мес

Автовладельцы района Фили-Давыдково могут приобрести на торгах 69 машино-мес

В подземном паркинге дома 10 на Давыдковской улице продают через городские аукционы 69 машино-мест. Их площадь составляет от 13,3 до 16,6 квадратного метра.

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