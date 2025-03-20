Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Политолог: выделяемые Европой деньги на поддержку Киева нельзя зарядить в пушку

Политолог: выделяемые Европой деньги на поддержку Киева нельзя зарядить в пушку

Совокупных военно-производственных мощностей Европы не хватит для того, чтобы обеспечить ВСУ бронетехникой, артиллерийскими снарядами и ракетами ПВО, заявил в беседе с RT профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман.

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