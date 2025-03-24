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«В России живут дремучие люди — им главное водку подешевле купить»: сын Олега Табакова и Марины Зудиной показал свое истинное лицо

«В России живут дремучие люди — им главное водку подешевле купить»: сын Олега Табакова и Марины Зудиной показал свое истинное лицо

Интересная жизнь с Vera Star Вот и сын Олега Табакова, Павел, показал свое истинное лицо, высказав свое истинное отношение к соотечественникам, присоединившись тем самым к определенным кругам актёрской тусовки.

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Комментарии
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Сергей Kоролев
Он Табаков. Он Зудин!!!
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3 час.
Ирина Мва
каковы отцы....таковы и дети
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3 час.
Ирина Мва
зудина шлюхачка...в своем духе и деток воспитала шкура
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3 час.
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