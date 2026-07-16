ВЫСТАВКА МОДЫ CPM СОСТОИТСЯ 1–4 СЕНТЯБРЯ В “КРОКУС ЭКСПО”

Компания “Экспо Фьюжн” объявила даты предстоящей крупнейшей в России и странах ЕАЭС международной выставки индустрии моды CPM — Collection Première Moscow – она соберет игроков рынка с 1 по 4 сентября 2026 года.
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