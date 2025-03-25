Железнодорожно-паромный сервис будет доставлять грузы из Калининграда в Санкт-Петербург

Также доступны терминально-складские услуги Российские железные дороги (РЖД) запустили новый сервис мультимодальной доставки грузов из Калининграда в Санкт-Петербург, объединяющий железнодорожный и морской транспорт.
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