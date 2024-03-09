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Германию уличили в намерении пойти на эскалацию конфликта на Украине

Германию уличили в намерении пойти на эскалацию конфликта на Украине

Германия открыто готовится к войне и хочет пойти на эскалацию конфликта на Украине. Об этом говорится в публикации сербского издания «Политика».

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Комментарии
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Леонтий Букштейн
Крайние 8-9 лет показали, что деятелям англосаксов и германцам верить ни в чем нельзя. Честность и порядочность у них и не ночевали. Поэтому пусть они поют свои фальшивые песни, а России нужно держать порох сухим, а ракеты - на боевом дежурстве. Это будет нормальной реакцией на бормотание  о нежелании воевать с Россией. Ну, любитель старушек пусть себе петушится. Он и ему подобные верят, что НАТо их защитит. Ага, ждите.
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