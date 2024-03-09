Германию уличили в намерении пойти на эскалацию конфликта на Украине

Леонтий Букштейн

Крайние 8-9 лет показали, что деятелям англосаксов и германцам верить ни в чем нельзя. Честность и порядочность у них и не ночевали. Поэтому пусть они поют свои фальшивые песни, а России нужно держать порох сухим, а ракеты - на боевом дежурстве. Это будет нормальной реакцией на бормотание о нежелании воевать с Россией. Ну, любитель старушек пусть себе петушится. Он и ему подобные верят, что НАТо их защитит. Ага, ждите.