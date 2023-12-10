Росатом увеличивает объемы строительства ледоколов

В 2024 году планируется сдача третий серийных ледоколов проекта 22220 «Якутия». В рамках новой задачи эксплуатация модернизированных плавучих энергетических блоков (МПЭБов) будет осуществляться для Баимского ГОКа и других перспективных проектов.
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