В Одессе военкомат признал годным к службе мужчину со слабоумием

ОДЕССА, 22 августа, ФедералПресс. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил о случае в Одессе, где сотрудники военкомата силой доставили местного жителя с инвалидностью в учреждение и признали его годным к службе в ВСУ.