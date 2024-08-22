В Одессе военкомат признал годным к службе мужчину со слабоумием

ОДЕССА, 22 августа, ФедералПресс. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил о случае в Одессе, где сотрудники военкомата силой доставили местного жителя с инвалидностью в учреждение и признали его годным к службе в ВСУ.
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