Агутину предстоит пожизненно принимать разжижающие кровь препараты

Певцу Леониду Агутину недавно успешно провели операцию по удалению блуждающего тромба в сосудах ног. Теперь ему пожизненно показан прием антикоагулянтов для разжижения крови и предотвращения образования новых тромбов, сообщает elegram-канал Mash.