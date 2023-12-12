Агутину предстоит пожизненно принимать разжижающие кровь препараты

Певцу Леониду Агутину недавно успешно провели операцию по удалению блуждающего тромба в сосудах ног. Теперь ему пожизненно показан прием антикоагулянтов для разжижения крови и предотвращения образования новых тромбов, сообщает elegram-канал Mash.
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