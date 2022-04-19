Минобороны России предложило украинским силам на «Азовстали» с 12:00 мск прекратить боевые действия, сложить оружие и сдаться

Министерство обороны Российской Федерации предложило украинским силам, которые находятся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, с 12:00 по московскому времени прекратить боевые действия, сложить оружие и сдаться.
Министерство обороны Российской Федерации предложило украинским силам, которые находятся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, с 12:00 по московскому времени прекратить боевые действия, сложить оружие и сдаться.
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