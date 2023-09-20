Военное обозрение

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Западная пресса пишет о рисках для военной помощи Украине из-за споров по бюджету в США

Западная пресса пишет о рисках для военной помощи Украине из-за споров по бюджету в США

Споры вокруг бюджета в США могут привести к тому, что военная и финансовая помощь Украине будет приостановлена на неопределенный срок.

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