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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Полиция заявила, что чемпионские перстни Малкина были обнаружены в его доме. Расследование кражи со взломом продолжается

Ранее стало известно, что на прошлой неделе в доме российского хоккеиста произошла кража со взломом. Сообщалось, что у нападающего «Питтсбурга» украли чемпионские перстни за победы в розыгрыше Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).

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