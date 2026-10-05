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Мировое обозрение

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Восток зачищен, бои идут в центре: Пушилин рассказал о наступлении ВС РФ в Доброполье

Восток зачищен, бои идут в центре: Пушилин рассказал о наступлении ВС РФ в Доброполье

Главное в тезисах: Тезис 1: Российские подразделения завершили зачистку жилой застройки в восточных районах Доброполья, бои сместились в северную и центральную части города.

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