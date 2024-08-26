Стали известны даты школьных каникул в Тульской области в новом учебном году

Даты школьных каникул в новом учебном году назвали в пресс-службе министерства просвещения России. Согласно опубликованным данным, осенние каникулы продлятся в Тульской области, как и во всей стране, с 28 октября по 4 ноября, зимние — с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года, весенние — с 24 по 31 марта, а летние каникулы ждут школьников с 26 мая по 31 августа.