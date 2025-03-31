Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 952 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ткаченко
    Я я я ты головка от куя. Пиндосовская.Пока Трамп злился...
  • Геннадий Бережнов
    Много пишут о нём, но истины никто и не знает. Возможно при смене президента что то и узнаем.Слово генерала Су...
  • Leonid PlиGin
    Блин! Набор слов, и никакого смысла. Только намёки.Пророческое сообщ...

Там не действуют законы России: В Совбезе заявили, чем грозят мигрантские анклавы

Там не действуют законы России: В Совбезе заявили, чем грозят мигрантские анклавы

На текущий момент в России, по оценке МВД, нелегально находятся 670 тысяч мигрантов. Зачастую иноземцы создают настоящие замкнутые анклавы, в которых живут по своим законом и нередко исповедуют радикальные религиозные течения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Малыхина
Так и есть
Ответить
20 час.
наверх