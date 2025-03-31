Там не действуют законы России: В Совбезе заявили, чем грозят мигрантские анклавы

На текущий момент в России, по оценке МВД, нелегально находятся 670 тысяч мигрантов. Зачастую иноземцы создают настоящие замкнутые анклавы, в которых живут по своим законом и нередко исповедуют радикальные религиозные течения.
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