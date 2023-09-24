Спички - не игрушка

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Война великих держав

Война великих держав

Забавная статья появилась на "Нешнл интерест" - в ней дана попытка хоть как-то осмыслить возможность большой войны Америки против России или Китая.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Уже неоднократно говорили, если накроем в Европе поставщиков оружия Украине , США и пальцем не пошевелит в &quot;защиту&quot; Европы: не до жиру, быть бы живу!
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17 час.
Леонид Руси
А без войн... пиндосы жить совсем не могут? Надо же кого-то грабить? Не работать же?
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15 час.

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