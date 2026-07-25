AP: некоторые страны МУС тайно обсуждают судьбу суда после отстранения прокурора

Представители нескольких стран, участвующих в Римском статуте, проводят секретные консультации относительно будущей деятельности Международного уголовного суда (МУС) после отстранения прокурора Карима Хана.
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