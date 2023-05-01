Внимание Поиск очевидцев ДТП

14 апреля около 18.00 на улице Гоголя в Бобруйске 38-летний водитель автомобиля Citroen, выезжая с дворовой территории, не предоставил преимущество и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге на мопеде Hors 65-летним бобруйчанином.