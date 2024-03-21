 «Спящая смерть Европы»: чем так опасно извержение вулкана Кампи Флегрей

Ученые предсказывают Европе и средиземноморскому побережью Северной Африки несметные беды. Основной источник угрозы — спящий европейский супервулкан Кампи Флегрей (Campi Flegrei), расположенный около Неаполя.
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