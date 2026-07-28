Автомобиль «Роллс-Ройс» модели «Серебряный призрак» временно переедет в хранилище

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» в Московской области 30 июля пройдут работы по перемещению на временное хранение уникального автомобиля «Роллс-Ройс» модели «Серебряный призрак» на полугусеничном ходу.
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