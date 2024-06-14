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Покровская об Играх БРИКС: «Турниры, где собираются хотя бы несколько стран – это уже для нас экзамены»

– Что для вас и для команды Игры БРИКС? Это все-таки международный турнир, где наконец-то есть сборная России.

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