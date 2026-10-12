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Аргументы и Факты

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ВС РФ ударили по судну, доставлявшему для ВСУ грузы военного назначения

ВС РФ ударили по судну, доставлявшему для ВСУ грузы военного назначения

Российские военные сообщили об ударе беспилотниками по сухогрузу, следовавшему в порт Одессы. По данным Минобороны, судно перевозило грузы военного назначения.

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