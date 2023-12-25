Комментатор Губерниев не видит криминала в песне футболиста Дзюбы про "Зенит"

Телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии "Спорт-Экспрессу" отреагировал на видео, на котором футболист московского "Локомотива" Артем Дзюба в день рождения жены Кристины исполнил песню о петербургском "Зените" группы "Ленинград".