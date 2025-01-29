Расчеты РСЗО "Град" "выжгли" опорники, пикапы и боевиков ВСУ в зоне СВО

Расчеты РСЗО "Град" общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили опорные пункты, пикапы, расчеты АГС, минометные расчеты, пункты управления БПЛА и скопления украинских боевиков в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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