Точка зрения Автор: В. Панченко Есть вещи, которые не поддаются переводу на язык дипломатических нот и вежливых просьб.
Мигранты в мечети пытались наехать на ОМОН: выстрел в воздух — все успокоились. Силовики доходчиво показали, как нужно наводить порядок
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
NB
N B
Посадят омоновцев, не ходи к гадалке! Не позволят нынешние российские власти обижать чурок!
Ответить
1 м.
А
Александр24
Посадить не посадят, но командир замучается отписываться и навсегда заречётся применять силу против бандитов. Придёт час "Х", когда миллионы вооружённых мигрантов выйдут на улицы, и этот командир уведёт свой отряд подальше от места событий. Кто тогда защитит трусливых депутатов, которые больше со своим народом воюют. Стены Кремля вас точно не защитят, а сбежать не успеете. Головы будут резать прямо на Кремлёвской набережной. Тогда и вспомните про мораторий на смертную казнь, про гуманизм и бережное отношение к мигрантам в ущерб своему народу.
Ответить
1 м.
Эльвира Величутина
А что их сажать. Вернее за что. Есть приказ, они его выполняют.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии