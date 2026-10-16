Суд приговорил 30-летнего жителя Тбилисского района к трём с половиной годам колонии за изготовление 3,72 грамма мефедрона в домашней лаборатории, которую он организовал после дистанционной покупки прекурсоров и инструкции по синтезу.
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