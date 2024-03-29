В Брянске полицейские рассказали студентам о вреде наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области встретились со студентами юридического факультета Брянского филиала РАНХиГС в рамках первого этапа общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии