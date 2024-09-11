Вассерман вступился за квадроберов, но осудил фурри

Субкультура квадроберов — детей и подростков, которые покупают маски кошек и собак и играют в животных, бегая на четвереньках, «знакомясь» друг с другом, лая и мяукая, — вот уже который месяц не покидает газетные передовицы.
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