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После жестких мер расплатился с долгами житель Михайловского района

После жестких мер расплатился с долгами житель Михайловского района

Житель Михайловского района выплатил долг после того, как судебные приставы арестовали его иномарку. По кредитам он задолжал 260 тысяч рублей, сообщает ИА UssurMediaсо ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.

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