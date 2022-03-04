После жестких мер расплатился с долгами житель Михайловского района

Житель Михайловского района выплатил долг после того, как судебные приставы арестовали его иномарку. По кредитам он задолжал 260 тысяч рублей, сообщает ИА UssurMediaсо ссылкой на пресс-службу УФССП России по Приморскому краю.
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