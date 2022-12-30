Рассмотрим наиболее частые ошибки, которые совершаются во время ремонта электропроводки своими силами

﻿﻿Электропроводка может выйти из строя в самый неподходящий момент. Для его ремонта многие вызывают специалиста, а вот удлинитель, розетку, выключатель, сетевой фильтр можно отремонтировать самостоятельно, по крайней мере, мы это обычно делаем.