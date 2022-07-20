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Главные заявления президента РФ по итогам трехстороннего саммита в Тегеране

Главные заявления президента РФ по итогам трехстороннего саммита в Тегеране

Президент России Владимир Путин 19 июля принял участие в саммите стран—гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию и вместе с коллегами из Турции и Ирана в Тегеране Президент России Владимир Путин 19 июля принял участие в саммите стран—гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию и вместе с коллегами из Турции и Ирана в Тегеране На итоговой пресс-конференции глава государства сделал ряд заявлений: Мы видим, что исполнять договоренности у Киева желания нет.

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