Главные заявления президента РФ по итогам трехстороннего саммита в Тегеране

Президент России Владимир Путин 19 июля принял участие в саммите стран—гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию и вместе с коллегами из Турции и Ирана в Тегеране Президент России Владимир Путин 19 июля принял участие в саммите стран—гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию и вместе с коллегами из Турции и Ирана в Тегеране На итоговой пресс-конференции глава государства сделал ряд заявлений: Мы видим, что исполнять договоренности у Киева желания нет.