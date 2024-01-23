Политик Шевалье отметил изменение отношения в Швейцарии к конфликту на Украине

Тенденция не критиковать и не говорить о действиях украинской армии, которая была распространена в сфере швейцарских медиа, постепенно меняется, потому что изменения происходят и в отношении общества к ситуации, сложившейся между Россией и Украиной, в целом, заявил в интервью «Известиям» вице-президент Женевского отделения Швейцарской народной партии Александр Шевалье.
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