В Тверской области состоялся семинар работников культуры Вышневолоцкого округа

20 октября в Межпоселенческом Доме культуры в поселке Зеленогорский, состоялся семинар работников культуры Вышневолоцкого городского округа, который открыла директор МБУ «Межпоселенческий Дом культуры» Светлана Ливаук.
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