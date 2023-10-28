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В Тверской области состоялся семинар работников культуры Вышневолоцкого округа

В Тверской области состоялся семинар работников культуры Вышневолоцкого округа

20 октября в Межпоселенческом Доме культуры в поселке Зеленогорский, состоялся семинар работников культуры Вышневолоцкого городского округа, который открыла директор МБУ «Межпоселенческий Дом культуры» Светлана Ливаук.

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