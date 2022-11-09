На что похожа жизнь Эмбер Херд спустя пять месяцев после суда с Джонни Деппом

Ближайшие несколько лет она не намерена возвращаться в Голливуд. Когда обвиняешь кого-то в домашнем насилии, не помешает уверенность в том, что доведешь дело до победного конца, суд встанет на твою сторону, а ответчик не решит подать встречный иск.