Происшествия

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Детский футбольный турнир среди команд составленных из подростков, попавших в поле зрения полиции, прошел в Иванове

Масштабный детский турнир по футболу организован и проведен на средства гранта Президента Российской Федерации.

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