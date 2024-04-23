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"Слава Богу, что у него не было ножа": мужа Яны Поплавской избил бородач на каршеринге

"Слава Богу, что у него не было ножа": мужа Яны Поплавской избил бородач на каршеринге

Яна Поплавская рассказала подробности о том, как некий бородач избил ее мужа на дороге. Известная актриса Яна Поплавская поделилась на личной странице в соцсетях шокирующими подробностями инцидента, в результате которого её муж стал жертвой нападения в Москве.

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