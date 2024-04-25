В Омске некоторые молятся на иконы с Бандерой

23 апреля мне позвонили с телеканала "Россия 1" – попросили прокомментировать ситуацию по униатскому капищу, в коем молятся на иконы с укронацистами Бандерой и Шухевичем, причем дома у настоятеля этого "храма" была найдена еще и порнография гомосексуального толка.