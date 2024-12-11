Блиновская просит ВС вернуть в суд иск о снижении 1,2 млрд руб. налогов

Блогер Елена Блиновская, которая находится в СИЗО по уголовному делу о неуплате налогов, просит Верховный суд России вернуть на рассмотрение ее иск к налоговой о снижении налогов, пени и штрафа, общая сумма которых составляет более 1,2 млрд рублей.