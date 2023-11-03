Московские соцучреждения перейдут на особый график работы в ноябрьские праздники

В предстоящие праздничные выходные дни расписание социальных учреждений Москвы изменится. Медучреждения перейдут на особый график, организации соцзащиты будут предоставлять услуги на дому, а офисы «Мои документы» закроются 4 ноября, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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