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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов о подготовке СКА к сезону: «Поменяли тренировочный процесс, ввели упражнения, развивающие игровое мышление. Хотим, чтобы хоккей был атакующим и в то же время эффективным, давал результат»

Игорь Ларионов объяснил, как изменилась подготовка СКА к очередному сезону. – Какие ошибки прошлого сезона вы учли при подготовке к этому? – Вы знаете, наверное.

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