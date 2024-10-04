Бортников: радикалы в числе мигрантов являются вербовочной средой террористов

Надежда Минаева

Прекратить неконтролируемый завоз мигрантов в РФ! Прекратить раздачу российского гражданства и ВНЖ мигрантам из Средней Азии и Закавказья! НИКАКИХ семей, детей мигрантов в РФ! НИКАКИХ соцпособий, маткапитала, пенсий мигрантам и их семьям за счет российских налогоплательщиков! Работа мигрантам - только по оргнабору по контракту на срок (отработал - уехал) под контролем компании- работодателя! Мигрантские диаспоры - вне закона!