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AntennaDaily

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Buzz cut: машинка, характер, ничего лишнего — всё о главной короткой стрижке сезона

Buzz cut: машинка, характер, ничего лишнего — всё о главной короткой стрижке сезона

Еще недавно buzz cut был выбором тех, кому не до сантиментов: военных, спортсменов, людей в поисках максимально практичной стрижки и мужчин, решивших однажды утром начать всё с чистого листа.

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