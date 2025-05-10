«У тебя нет полномочий»: Фицо ответил на критику Каллас по поводу его визита в Москву

Ну вот объясните мне: КАК ВЕДЬМА может "требовать" чего-то от нормального мужика??

Юрий Золотарев

Одну ведьму - украинскую, по имени "Фарион", уже завалили. Другая - "русская", Новодворская - сама придОхла. Остались: одна - в Германии - Бербок, одна - от ЕвроСоюза, Урсулой кличут, и пятая - от Эстонии, Кая Каллас (то бишь, тьфу! - КаКа). Итак, счёт 2:3, пока в пользу Диавола. Ну, подождём! Глядишь, и в 5:0 выльется со временем!