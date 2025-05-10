Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в своём обращении к главе евродипломатии Кае Каллас указал, что она не обладает необходимыми полномочиями для оценки его поездки в российскую столицу в связи с празднованием 9 Мая.
«У тебя нет полномочий»: Фицо ответил на критику Каллас по поводу его визита в Москву
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Юрий Золотарев
Ну вот объясните мне: КАК ВЕДЬМА может "требовать" чего-то от нормального мужика??
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15 час.
Юрий Золотарев
Одну ведьму - украинскую, по имени "Фарион", уже завалили. Другая - "русская", Новодворская - сама придОхла. Остались: одна - в Германии - Бербок, одна - от ЕвроСоюза, Урсулой кличут, и пятая - от Эстонии, Кая Каллас (то бишь, тьфу! - КаКа). Итак, счёт 2:3, пока в пользу Диавола. Ну, подождём! Глядишь, и в 5:0 выльется со временем!
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15 час.
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