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Тедеско о 2:2 с Италией: «Бельгия плохо начала игру, красная нам очень помогла. Но когда итальянцы играют вдесятером, забить им еще сложнее»

Матч 3-го тура Лиги наций завершился ничьей со счетом 2:2. Бельгийцы уступали в два мяча, но отыгрались после удаления Лоренцо Пеллегрини.

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