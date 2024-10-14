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Курские новости

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Погодные условия помогают военным ВС РФ гнать боевиков ВСУ из Курской области

Погодные условия помогают военным ВС РФ гнать боевиков ВСУ из Курской области

В утреннем анализе ситуации в курском приграничье рассказал военный эксперт Юрий Подоляка. Он отметил, что несмотря на то, что погода вносит свои коррективы и элементы распутицы, ожесточенные бои в Курской области не прекращаются.

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