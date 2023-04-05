Минпромторг: магазины Zara под новыми названиями откроются в России до конца весны

Магазины Zara в России начали менять вывески и заполнять склады. Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов подтвердил РИА «Новости», что новые владельцы торговых точек испанской группы Inditex откроют их до конца весны.
Магазины Zara в России начали менять вывески и заполнять склады. Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов подтвердил РИА «Новости», что новые владельцы торговых точек испанской группы Inditex откроют их до конца весны.
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