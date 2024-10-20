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Жители улицы Сулимова в Екатеринбурге остались без воды

Жители улицы Сулимова в Екатеринбурге остались без воды

Без воды люди вынуждены сидеть уже несколько дней.В Екатеринбурге жители нескольких домов на улице Сулимова остались без воды из-за коммунальной аварии.

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