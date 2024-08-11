Суд продлил арест фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов для ВС РФ

Как полагает следствие, обвиняемые по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для нужд Министерства обороны Российской Федерации потратили средства государственного контракта на приобретение недвижимости и долей в пяти компаниях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии